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Konutları 1 yıl içinde tamamlayacağız

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#Murat Kurum#Hasar Tespit#Konut
Konutları 1 yıl içinde tamamlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların binalarının durumu e-devlet üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.

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Kurum, “Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilirler” dedi.

EŞ ZAMANLI YAPILACAK

Depremden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve tarihin en büyük konut projesini 1 yıl içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan depremzede kardeşlerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Meydana gelen böylesi büyük depremden sonra artçılar devam ediyor. AFAD koordinasyonu olmadan, hasar durumu belli olmadan, asla ve asla eşyalarınızı evlerden almak için içeri girmeyin. Yeni acılara sebebiyet vermeyelim. Enkaz kaldırma çalışmalarımıza başladık. 10 ilimizde de afet konutlarımızı yapacağımız alanlara dair hem yer tespit hem de zemin etüd çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız.” 

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#Murat Kurum#Hasar Tespit#Konut

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