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Konut projesi, takibe düşen kredi borçları... Kabine toplantısında önemli başlıklar

#Kabine#Ankara#Cumhurbaşkanlığı

Kabine toplantısında ana gündem dar gelirliler. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Masada dar gelirlere yönelik destek paketi en ön sırada...

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Yarın Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi yoğun.

Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak.

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.

Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HAZİNE ARAZİSİ DE MASADA

Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş'in aktardığına göre; 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

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Kulislere yansıyan bilgilere göre; konut projesinde vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor.

Ayrıca şehit ailesi ve gazilere de kontenjan ayrılacağı öğrenildi.

Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

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#Kabine#Ankara#Cumhurbaşkanlığı

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