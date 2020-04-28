Konut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Konutun Eş Anlamlısı

Konuk bir insanın tek başına veya ailesi ile beraber hayatını geçirdiği, yuva olarak gördüğü yapı şeklinde tabir etmek mümkün. Bu kelime için Türk Dil Kurumu açısından eş anlamlı sözcük olarak, ‘ev’ kelimesi karşımıza çıkıyor.

Konut Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İnsanlar dışarıdaki hayatının ardından yaşamını konutlarda geçirirler. Konutlar insanların yuva olarak baktığı yerlerdir. Bu doğrultuda konut kelimesi ile beraber aynı zamanda böylesi yapılır için farklı eş anlamlı seçenekler de ele alınmaktadır.

- Ev,

- Hane,

- Mesken,

Ancak özellikle ev kelimesinin daha çok değerlendirildiğini dile getirmek mümkün.

Konutun Eş Anlamlısı

Konut kelimesi ile eş anlamları farklı sözcükler öne çıkıyor. Ancak gündelik yaşamda ev kelimesinin konut ile beraber eş anlamlı daha fazla kullanıldığı söylenebilir.

‘’Konut yapımına bugün başlanıyor.’’

‘’Canımız bugün evde kalmak istiyor.’’