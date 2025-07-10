×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

Konuşma yaptığı sırada fenalaştı

Güncelleme Tarihi:

#Müge Yüce#Erzurum#Atatürk Üniversitesi
Konuşma yaptığı sırada fenalaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 12:53

Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen panelde Doç. Dr. Müge Yüce, konuşma yaparken fenalaştı. Salondaki görevliler ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Keleş’in ilk müdahaleyi yaptığı Doç. Dr. Yüce, kısa süre dinlendikten sonra alkışlar eşliğinde sunumunu tamamladı.

1 /8
Konuşma yaptığı sırada fenalaştı
2 /8
Konuşma yaptığı sırada fenalaştı
3 /8
Konuşma yaptığı sırada fenalaştı
4 /8
Konuşma yaptığı sırada fenalaştıTüm Fotoğraflar
Haberin Devamı

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ‘Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel’ saat 09.30'da başladı. Türkiye ve Rusya'dan birçok akademisyenin katıldığı panel, üç oturum halinde gerçekleştirildi.

KISA SÜRE SONRA KÜRSÜDE FENALAŞTI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce'nin konuşmacı olarak yer aldığı ilk oturumun başkanlığını Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş yaptı. ‘Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Rusya İlişkilerinin Yeniden Analizi: Siyasi, Ekonomik ve Stratejik Boyutlar’ başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye çıkan Doç. Dr. Yüce, konuşmasına başladıktan kısa süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Keleş, baygınlık geçiren Yüce'yi tutarak düşmesini engelledi. Kürsünün arkasında bir koltuğa oturtularak ilk müdahalesi yapılan Doç. Dr. Yüce, kısa sürede kendine geldi. Katılımcıların alkışları arasında konuşmasına kaldığı yerden devam eden Yüce, sunumunu başarıyla tamamladı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müge Yüce#Erzurum#Atatürk Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!