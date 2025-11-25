×
Konuşma bahanesiyle Nuran’ı katletti

#İSTANBUL#Kağıthane#Cumhuriyet Savcısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 07:00

İSTANBUL Kağıthane’de Enis Seyis (45), bir süre önce boşandığı Nuran Şimşek’i (43) dün sabah saatlerinde arayıp konuşmak istediğini söyledi.

Nuran Şimşek, 09.00 sıralarında evinin önüne gelen eski eşinin bulunduğu taksiye bindi. Enis Seyis ardından taksici Ali Y.’ye aracı Beykoz’a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Seyis ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada kadına engel olan Seyis, çıkardığı tabancasını art arda 2 kez ateşledi. Başından vurulan Şimşek kanlar içinde kalırken, Seyis kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.’ye doğru da ateş açtı. Ancak Ali Y. şans eseri yaralanmadı. Enis Seyis koşarak Hasdal yönüne doğru kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, başına 2 kurşun isabet eden Nuran Şimşek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de Seyis’in peşine düştü. Seyis, kısa süre sonra olayda kullandığı silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Nuran Şimşek’in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Seyis ve Şimşek’in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.

