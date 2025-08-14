Konuş İrfan

Haberin Devamı

BOLU Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 2024’ün Aralık ayında ‘White Fox’ (Beyaz Tilki) adlı kafe açıldı. Açılışın ardından da İl Özel İdaresi’ne ruhsat başvurusunda bulunuldu. Ruhsat için yangın güvenliği denetimi şart olduğu için itfaiye çalışanı İrfan Acar 16 Aralık 2024’te otele geldi ve denetim yaptı.

RAPOR OYUNLARI

Acar’ın raporuna göre davlumbazlarda yağmurlama yangın söndürme sistemi yok, alarm ve duman sistemi çalışmıyor ve acil çıkış kapıları da yetersizdi. Ayrıca raporda on ayrı madde halinde diğer eksiklikler sıralanmıştı. İlk üçü ‘acil’ görüldüğü için 15 gün içinde tamamlanmasının şart olduğu da belirtiliyordu. Bu rapor hem otel yöneticilerine hem de patronlara iletildi. Müşteki avukatlarına göre patronlar bu şartları sağlayacak raporun maliyetini, sezonun başlamasını ve bu haliyle yangın uygunluk raporu alamayacaklarını da hesap ederek denetim sürecinin iptali için belediyeye başvurdular. Belediye süreci askıya aldı. Bu süreçte sadece kafeyi kapsayan yeni bir başvuru yapıldı.

Haberin Devamı

Bunun üzerine İrfan Acar da 28 Aralık 2024 tarihli bir rapor hazırladı. Raporda kafenin yangın güvenliğine uygun olduğu belirtiliyordu. Bu raporu Acar’ın sıralı amirleri Kenan Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener de 2 Ocak 2025’te (otel yangınından 19 gün önce) onayladı. Dava süreci devam ederken mağdur avukatlarının dikkatini İrfan Acar’ın bu rapor için düzenlediği tutanaktaki bir ibare çekti. Mevzuata göre denetim yapıldığına dair tutanakta denetlenen yerin personelinden birinin veya denetime eşlik eden ‘hazirunun’ da imzasının olması gerekiyordu. Ancak Acar’ın raporunda bunun yerine ‘imzadan imtina edildi’ yazıyordu. Ayrıca kimin imzadan imtina ettiğinin tutanakta belirtiliyor olması gerekirken bu da tutanakta yoktu. İrfan Acar bunu “Gerek yoktu” diyerek açıkladı. Ama amirlerine göre de bunun tutanakta olması gerekiyordu.

Haberin Devamı

ARAÇ OTELE HİÇ GİTMEMİŞ

Avukatlar rapordaki ’28 Aralık’ tarihinin resmi tatil olan cumartesi gününe denk geldiğini de fark ederek bu durumu da sordular. İrfan Acar ise ‘sehven’ 28 Aralık yazdığını, aslında 27 Aralık’ta denetleme yaptığını, denetlemeye de belediyenin resmi aracıyla gittiğini belirterek aracın plakasını verdi. Avukatlar bunun üzerine belediyeden bu aracın tahsis evrakını ve takip kayıtlarını istedi. Bu evrak ve aracın takip kayıtları 8 Ağustos’ta da dosyaya girdi. Evraka göre aracın 27 Aralık 2024 veya 28 Aralık tarihlerinde otele gidiş tahsisi yoktu, takip kayıtlarına göre de araç oteller bölgesine ne 27 Aralık’ta, ne de 28 Aralık’ta hiç gelmemişti. Sadece 16 Aralık’ta ve 24 Aralıkta geldiğine dair bir kayıt vardı.

Haberin Devamı

Avukatlar son duruşmada İrfan Acar’a söz konusu kafenin otele açılan ikinci bir kapısı olup olmadığını sordu. Acar “Kesinlikle yok” dedi. Ancak avukatlara göre böyle bir kapı vardı. Ayrıca denetim günü orada olan kafe çalışanlarından biri Acar’ı teşhis edemedi. İki gün sonra ‘tanık’ diye getirilip Acar’ı teşhis eden çalışanın ise ocak ayında, yani rapordan sonra işe başladığı anlaşıldı. Mağdur avukatlarına göre İrfan Acar yangın raporunu otele hiç gitmeden düzenledi. Tutanaktaki ‘imzadan imtina edilmiştir’ ibaresi de çalışanların onu teşhis edememesi, rapor tarihinden sonra otelde çalışmaya başlayan birinin Acar’ın lehine tanık olarak getirilmesi de bu yüzdendi.

Haberin Devamı

428 BİN LİRANIN KAYNAĞI

Mağdur ve müşteki avukatları, İrfan Acar’ın bütün banka hesap detaylarının mahkemeye getirilmesini istedi. Mahkemenin talebi üzerine bu kayıtlar da 25 Temmuz’da dosyaya girdi. Kayıtlara göre İrfan Acar’ın hesabına 14 Ocak’ta (yangından 7 gün önce) annesinin hesabından gelen 428 bin lira para girişi var. Avukatlar şimdi bu paranın izini sürüyor. Önümüzdeki duruşmada hem İrfan Acar’ın annesinin, hem itfaiye müdürünün hem de belediye başkan yardımcısının hesap hareketlerini talep edecekler.

TEKRAR TUTUKLANDI

İrfan Acar soruşturma aşamasında tutuklandıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti. Acar, 7 Temmuz’da başlayıp 17 Temmuz’da sonra eren ilk duruşmalardan sonra tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.