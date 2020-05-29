Konuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Ülkemizde en çok kullanılan sözcüklerden biri konuk sözcüğüdür. Konuk sözcüğü ne kadar çok kullanılıyorsa, bu sözcüğün eş anlamlısı da bir o kadar çok kullanılmaktadır. Konuk sözcüğünün eş anlamlısını öğrenebilir ve kullanmak istediğiniz amaca uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki, konuk sözcüğünün eş anlamlısı nedir? İşte konuk sözcüğünün eş anlamlısı hakkında ayrıntıları inceledik.
Konuk kelimesi eski Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçeden alınan bu konuk kelimesi “misafirşruh” anlamındadır. Kısaca konuk kelimesini isim halinde kullanıldığında “misafir” anlamına gelir. Bu durumda konuk kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “misafir” sözcüğüdür.
Konuk Eş Anlamlısı
Konuk kelimesi Türk Dil Kurumu’nun sözcüğünde, birinin evine veya bir yere kalma düşüncesiyle kısa bir süreliğine gelen kimse, mihman veya misafir şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca TDK resmi sitesinde konuk sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime için “misafir ve mihman” sözcüklerini ifade etmiştir ve Salah Birsel’in; “Şatoda kalanlar ile konuklar, burada topluca yıkanırmış” sözleriyle örneklendirmiştir. Bahsetmiş olduğumuz bu kelimelerin yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır. Bu yüzden misafir, konuk ve mihman sözcüklerini birbirlerinin yerine kullanmak istediğiniz amaca uygun olarak kullanmanız mümkündür.
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