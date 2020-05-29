Konuk kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Konuk kelimesi eski Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçeden alınan bu konuk kelimesi “misafirşruh” anlamındadır. Kısaca konuk kelimesini isim halinde kullanıldığında “misafir” anlamına gelir. Bu durumda konuk kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “misafir” sözcüğüdür.

Konuk Eş Anlamlısı

Konuk kelimesi Türk Dil Kurumu’nun sözcüğünde, birinin evine veya bir yere kalma düşüncesiyle kısa bir süreliğine gelen kimse, mihman veya misafir şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca TDK resmi sitesinde konuk sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime için “misafir ve mihman” sözcüklerini ifade etmiştir ve Salah Birsel’in; “Şatoda kalanlar ile konuklar, burada topluca yıkanırmış” sözleriyle örneklendirmiştir. Bahsetmiş olduğumuz bu kelimelerin yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır. Bu yüzden misafir, konuk ve mihman sözcüklerini birbirlerinin yerine kullanmak istediğiniz amaca uygun olarak kullanmanız mümkündür.