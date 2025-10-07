×
Kontrolü kaybeden sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kontrolü kaybeden sürücü yayalara çarptı Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 16:51

İstanbul Beylikdüzü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kaza sonucu aracın çarptığı bir yaya hayatını kaybederken araçta bulunan iki kişi de yaralandı.

Beylikdüzü'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazada yaya ölürken otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYALARA ÇARPTI, TAKLA ATIP DEVRİLDİ!

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Murat Çakır kullandığı 34 YS 4049 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Savrularak kaldırıma çıkan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Aıman Zrık'a (19) çarptı. Ardından da takla atarak bir fabrikanın önüne devrildi.

Kontrolü kaybeden sürücü yayalara çarptı Ölü ve yaralılar var

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Aıman Zrık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çakır ve yolcu koltuğunda oturan Efe Çakır ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kontrolü kaybeden sürücü yayalara çarptı Ölü ve yaralılar var

Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken otomobil de çekici yardımı ile otoparka çekildi.

 

