Kontrollü yıkım sırasında yaşanan çökme, paniğe neden oldu

Haberin Devamı

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan 11 katlı bina için yıkım kararı çıktı. Binanın 1 hafta önce yıkımına başlandı.

Bir inşaat firması tarafından kontrollü olarak iş makinesiyle yapılan yıkım sırasında binanın üstteki 6 katı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken kısa süreli panik yaşandı.

Binadaki çökme, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.