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Kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi! 'Kaç kişi ölümden döndü burada' İşte o anlar...

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Kentsel Dönüşüm#Yıkım
Kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi Kaç kişi ölümden döndü burada İşte o anlar...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 10:41

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen yıkım işlemi sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı iki bloklu binada yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkım işlemi sırasında kepçe operatörünün müdahalesiyle cadde tarafında kalan kısımda çökme meydana geldi.

Kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi Kaç kişi ölümden döndü burada İşte o anlar...

Çöken bazı kolon parçaları caddeye devrildi. Caddede yaya ve araç trafiği sürerken yaşanan çökme sırasında şans eseri kimse yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yıkım işlemine ara verildi. Ekiplerin çalışmasından sonra oluşturulacak raporun İmar Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi. Yıkım sırasında yaşanan çökme cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi Kaç kişi ölümden döndü burada İşte o anlar...

'KAÇ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ BURADA'

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Mahalle sakini Arda Yıldız, "3 gün öce burada yıkıma başladılar, burası kentsel dönüşüm bölgesi olduğu için. Bu binayı yıkan şirket, müteahhitler fazla bir çevre güvenliği almadılar, şerit veya bariyer çekmediler. Kepçe operatörleri dikkatsiz bir yıkım yaptılar. Bundan kaynaklı bina dikkatsiz şekilde yıkıldı. Bundan dolayı bütün taş, molozlar caddeye düştü. Buradan geçen araçlar ve insanların hayatı yüksek bir tehlikedeydi, kaç kişi ölümden döndü burada. O sırada çok fazla araç geçiyordu, araçların hepsi sağlı sollu dağıldılar, büyük bir felaketten kaçtılar" dedi.

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#Zeytinburnu#Kentsel Dönüşüm#Yıkım

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