×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Kontrollü" yıkım kontrolden çıktı, molozlar şarapnel gibi etrafa fırladı!

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Elbistan#Kontrollü Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 16:58

Kahramanmaraş Elbistan'da yıkım esnasında güvenlik önlemlerinin alınmadığı bina adeta füzeyle vurulmuş gibi yere parçalanarak yerle bir oldu. Yıkım anında ortaya saçılan molozlar araç ve yoldan geçen yayaların üzerine fırladı. Dehşet dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

MOLOZ PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI!

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

Gözden KaçmasınCanlı yayın sonrası evine gelen grup tarafından dövüldü | Rojin Kabaişe hakaret eden şahıs tutuklandıCanlı yayın sonrası evine gelen grup tarafından dövüldü | Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs tutuklandıHaberi görüntüle

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, molozlar şarapnel gibi etrafa fırladı

TAŞLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKardeşim dediği arkadaşından büyük kötülük Güvenip kullanması için emanet etti, şimdi 30 yılla yargılanıyor'Kardeşim' dediği arkadaşından büyük kötülük! Güvenip kullanması için emanet etti, şimdi 30 yılla yargılanıyorHaberi görüntüle

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, molozlar şarapnel gibi etrafa fırladı

ANEBAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Elbistan#Kontrollü Yıkım

BAKMADAN GEÇME!