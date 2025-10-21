"Kontrollü" yıkım kontrolden çıktı, molozlar şarapnel gibi etrafa fırladı!

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rezerv alan çalışmaları kapsamında kontrollü yıkılan bina çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verdi.

MOLOZ PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI!



Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

TAŞLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ



Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

ANEBAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.