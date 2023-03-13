Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye

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Hasarlı binalara girilmemesi konusunda hem polis hem de AFAD vatandaşları sürekli uyarıyor. Riskli oldukları için evlerine giremeyen vatandaşlar, çareyi ya çadırlara yerleşmekte ya da başka yerlere göç etmekte buldu.

Bir yandan kaybettikleri canlarının yasını tutan Antakyalılar, bir yandan da hasarlı evlerinden nakliye asansörleri ile eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

Genellikle yatak, yorgan ve battaniyeler ile elektrikli ev eşyaları ve mutfak malzemeleri balkonlardan indirilip bekleyen araçlara yükleniyor.

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Antakya’da enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan sürerken diğer yandan ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına başlanmadan önce görevliler ve polisler çevre güvenliğini kontrol ediyor. Görevlilerin onay vermesinden sonra yıkım başlıyor.