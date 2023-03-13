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Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye

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#Deprem#Hasar#Yıkım
Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye
Selahattin Sönmez
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7.ve 7.6 depremlerde en fazla etkilenen yerlerden Antakya’da çok sayıda bina yıkılırken çoğunluğunda da ağır hasar oluştu.

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Hasarlı binalara girilmemesi konusunda hem polis hem de AFAD vatandaşları sürekli uyarıyor. Riskli oldukları için evlerine giremeyen vatandaşlar, çareyi ya çadırlara yerleşmekte ya da başka yerlere göç etmekte buldu.

Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye

Bir yandan kaybettikleri canlarının yasını tutan Antakyalılar, bir yandan da hasarlı evlerinden nakliye asansörleri ile eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye

Genellikle yatak, yorgan ve battaniyeler ile elektrikli ev eşyaları ve mutfak malzemeleri balkonlardan indirilip bekleyen araçlara yükleniyor.

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Kontrollü yıkım... Eşyalara vinçli tahliye


KONTROLLÜ YIKIM

Antakya’da enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan sürerken diğer yandan ağır hasarlı binaların yıkımı da devam ediyor. Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına başlanmadan önce görevliler ve polisler çevre güvenliğini kontrol ediyor. Görevlilerin onay vermesinden sonra yıkım başlıyor.

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#Deprem#Hasar#Yıkım

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