Kontrollü sosyal hayat

İLK DÖNEMİ TAMAMLADIK

“Gösterdiğimiz azim, salgının başlangıç ve tırmanış günlerindeki önemini koruyor. Salgın sürecinde 83 milyonun desteğiyle çok büyük mesafe alan sağlık ordumuz adına size şunu söylemekten gurur duyuyorum, Türkiyemiz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamladı. 29 Nisan, koronavirüsle mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu ikinci dönemde, başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak, tedbirlere uymak, başarının garantisidir. Çünkü tehdit devam ediyor. Salgın kontrol altına alındı ama virüsle ilgili gerçekler değişmedi. Eviniz virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam ediyor. Bu gerçek, elbette virüse karşı mücadele ederek kazandığımız serbestliklerden vazgeçmek anlamına gelmez.

KONTROL KAYBI, İKİNCİ DALGAYA DAVET

Yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değil. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler, 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın şimdiki ödülüdür. Bu ödül büyük ödül değil. Risk devam ediyor. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları sıfırladı.

MUTLAKA MASKE KULLANACAĞIZ

Bugüne kadar her ne kadar normale dönüş ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Bu hayatın normali eskisinden farklı olacaktır. Yeni normal için büyük bir motivasyon ve sağduyu göstermeliyiz. Toplum olarak ortaya koyduğumuz fedakârlığın ödülünü hızlı bir serbestlik olarak talep etmemeli, böyle yaşamalıyız. Salgınla mücadelede birinci dönemde hedefimiz, hastalığı kontrol altına almaktı. Koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde hedefimiz, hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. İsim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim ‘kontrollü sosyal hayattır.’ ‘Kontrollü sosyal hayat’, hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. ‘Kontrollü sosyal hayat’ta uyulacak iki temel kural, uygulanacak iki temel tedbir var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız. İkincisi sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

KARAR FUTBOL FEDERASYONU’NUN

Futbol Federasyonu’nun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini, bakanlık olarak, Bilim Kurulu olarak asla öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Hâlâ o noktadayız. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur.

RESTORAN, LOKANTA KAPALI OLACAK

Kuaför, berberler belli şartlara bağlı kalmak kaydıyla, giyimevi, züccaciye ve benzeri dükkanların açılmasıyla ilgili karar verildi. Restoran, lokantalar ve kafeler, AVM’ler açılıyor diye açılacak mı? Hayır açılmayacak. Öyle bir karar yok. AVM’leri işletme sahipleri açıyor olsa da şu süreçte bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Eskisi gibi herkes AVM’ye gidiyor olmayacak. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak... Bilim Kurulu kuaföre giderken, giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken kurallar ve oraya nasıl gidilmesi gerektiği ile ilgili kuralları içeren rehberler yayınlanacak. (İller arası geçiş) İzin vermediğimiz iller oldu. Hem ölüm hem vaka oranları düşüktü ama bulaş oranı bölgenin özelliğini dikkate aldığımızda yüksek göründü. Onunla ilgili kısıtlama kaldırılmadı.

150 BİN KİŞİYE ÖRNEKLEMLE TARAMA

Sağlık ordunuz olarak bu süreçte, test kapasitemizi düşürmeyeceğiz, arttıracağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. (Toplu taramalar) TÜİK’le çalışma yapıyoruz. Kaç kişiye yapılabileceği netleşmiş oldu. Hem PCR hem de antikor testini yaparak, taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve de hastalık durumunu ortaya koyan geniş, belki de bu anlamda dünyada örneği az bulunan bir çalışma olacak, çünkü bölgesel olmayacak, bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir çalışma olacak. Bize önerilen Türkiye çapında ki biz öyle istiyoruz, 150 bin kişi örneklem yöntemiyle taranmış olacak. Buna gelecek hafta başlamış olacağız. (Sokağa çıkma yasağı) Önümüzdeki dönemde bu tedbirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyeyim.

YENİ VAKA SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Koca, basın toplantısının ardından “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nu da paylaştı.

Bakan Koca’nın paylaştığı tabloya göre, dün 64 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 3 bin 584’e yükseldi. Dün 30 bin 303 test yapıldı, 2 bin 253 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 131 bin 744 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1278’e, entübe hasta sayısı da 669’a geriledi. Dün 4 bin 917 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 78 bin 202’ye ulaştı. Koca Twitter’daki mesajında, “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız” dedi.