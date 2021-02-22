Kontrollü salgın dönemi

Vaka sayılarının bazı bölgelerde artış göstermesinde mutasyonlu virüsün etkisi olmadığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Kısmi kısıtlamalardan dolayı 6 bin ila 8 bin arasında vaka sayısına sıkışmış durumdayız. Bunu daha da aşağıya çekemiyoruz, mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını, yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse; zaten olgu sayıları bu seviyede durmaz daha da artar. Kontrollü bir salgın döneminde gidiyoruz” dedi.

Prof.Dr. Ertuğrul vaka sayısına göre kademeli normalleşme sürecini şöyle değerlendirdi: “İllere göre 100 bin kişide görülen olgu sayısına göre bir kademelendirilme yapılacak. İller düşük, orta, yüksek ve çok riskli iller olmak üzere dört kategoride incelenecek. Buna göre 100 binde kaç olgu görüldüğü hesaplanacak, bakılacak ve bunun bir sınıflaması yapılacak. Bunun nasıl yapılacağı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Şunu söyleyebiliriz ki en azından 100 ve üzerinde veya 150 ve üzerinde olgu görülen iller büyük olasılıkla yüksek riskli veya riskli iller olarak tanımlanacak. 20’nin altında olgu görülen iller ise düşük riskli olarak tanımlanabilir. Fakat bunun açıklamasını Sağlık Bakanlığı´ndan beklemeliyiz. Bilim Kurulu bununla ilgili bir istatistiksel veri analizi yapıp, karar verecektir.”

OKULLARIN AÇILMASI

Okulların açılmasının olgu sayılarının yüksek olduğu bölgelerde riskli olacağını söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Eğer bir il düşük riskli ise o illerde yüz yüze eğitime geçilmesi zorlanabilir ve yakın izlemeye alınabilir. Ama bir il yüksek riskli veya çok yüksek riskli bir il durumundaysa o zaman yüz yüze eğitime geçmek oldukça riskli olacaktır” dedi.