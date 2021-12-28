‘Kontrollü pişman oldu’

Haberin Devamı

ADIYAMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın Türkiye emiri olduğu iddia edilen Mustafa Dokumacı’nın eşi Ulkar Mammadova hakkında verilen ‘ceza verilmesine yer olmadığına’ ilişkin karara itiraz etti. Dava dosyasına göre, yaklaşık 6 yıl Suriye’de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren, örgütün Türkiye emiri Mustafa Dokumacı’nın eşi Hacer kod adlı Ulkar Mammadova, 14 Ekim’de örgüt üyeliği suçundan tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Mammadova hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme de 29 Kasım tarihinde yapılan ilk duruşmada, sanık Mammadova’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadeyi gerekçe göstererek, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve tahliyesine hükmetti.

EŞİYLE HAREKET ETTİ

Haberin Devamı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen karara itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu. Alınan bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusunda, Mammadova’nın örgüt içinde Hacer kod adını kullandığı, örgütün ideolojisini geniş kitlelere yaymak üzere dini sohbetler verdiği, örgütün Türkiye emiri olarak faaliyet yürüten eşiyle hareket ettiği anlatıldı. Savcılık, sanığın örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgütle organik bağını koruyacak şekilde emir ve talimat aldığı, böylece süreklilik ve çeşitlilik arz edecek eylemleri ile örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığını bildirdi.

CEZA VERİLSİN

Sanık Mammadova’nın Türkiye’ye dönmek için eşinin kardeşi Suat Dokumacı ile WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmelerde 4 çocuğu ile birlikte Türkiye’ye teslim olma arayışında bulunduğu, ancak gönüllü olarak kolluk birimlerine teslim olmak istemesi halinde sınır kapısına giderek teslim olmasının beklenebileceği ve ülkeye yasal olmayan yollarla giriş yaptığına da dikkat çekildi. Sanığın kontrollü etkin pişmanlık beyanında bulunduğuna dikkat çeken savcılık, Mammadova’nın DEAŞ üyeliği suçundan cezalandırılması gerektiğini, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın hukuka uygun olmadığını savundu.