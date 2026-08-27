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Kontrollü patlatma orman yangını çıkardı: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

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#Adıyaman#Yangın#Müdahale
Kontrollü patlatma orman yangını çıkardı: Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 14:12

Adıyaman'da yol yapım çalışmalarından dolayı yapılan patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan kara yolu Palanlı mevkiinde yapılan yol çalışmaları esnasında patlatma gerçekleştirildi. Kontrollü patlatma sonrası ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek yayıldı.

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#Adıyaman#Yangın#Müdahale

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