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Kontrolden çıktı, tünelde takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Antalya#Tünel#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 11:25

Antalya’nın Alanya ilçesi D-400 karayolu üzerinde 2'inci tünelde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza saat 03.00 sıralarında Alanya ‘nın Elikesik Mahallesi 2. Tünelde meydana geldi. Ahmet Göknar (48) idaresindeki 07 YIY 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından takla atlı. Kazada araç sürücüsü Göknar ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Kaya (48) hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Kazadan sonra trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kontrolden çıktı, tünelde takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Antalya#Tünel#Kaza

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