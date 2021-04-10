Kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı! Acı haber

Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Coşkun Türkmen yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.



İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Coşkun Türkmen’in cenazesi, morga kaldırıldı.

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