Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti! Facianın eşiğinden dönüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#TIR#Kırıkkale
Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti Facianın eşiğinden dönüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 04:30

Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü tır, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi. Bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen tırın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

AK Parti Büyük İstanbul buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadro 2023te bir kez daha bayrağı zirveye dikecekAK Parti 'Büyük İstanbul' buluşması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadro 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#TIR#Kırıkkale

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası