Kontrolden çıkan taksi refüjdeki ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Denizli- Antalya yolu Acıpayam ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yusuf Göçmen (33) yönetimindeki 09 T 2063 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Göçmen ile araçta bulunan yolcular Aslı Koç (28) ile Pınar Dağcı (22), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Koç ile Dağcı doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Taksi sürücüsü Göçmen'in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ticari taksinin Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir taksi durağına ait olduğu ve yolcuların Antalya'ya doğru gitmek üzere akşam saatlerinde yolca çıktıkları öğrenildi.