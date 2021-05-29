MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 4 yaralı
Geri Gündem Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 04:44 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Turgut Elbistanlı yönetimindeki 46 ABB 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Turgut Elbistanlı ile otomobilde bulunan Ali Elbistanlı, Gökhan Kanat ve Levent Kanat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi