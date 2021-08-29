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Gündem
Burak CAN/DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Kırıkkale'de, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kırıkkale- Ankara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Erdem Keyvanoğlu yönetimindeki 19 LN 314 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. Kazada, Güller, Ali, Cemanur, Zümra, Samet ve Bircan Keyvanoğlu yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

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