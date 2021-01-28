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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Osman S. idaresindeki 42 GD 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araç sürücüsü Osman S, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın nasıl olduğunu anlayamadığını söyleyen sürücü Osman S., "Eşim bana bugün gitme dedi ama ben onu dinlemedim. Demek ki olacağı varmış. Buna şükür gelen mala geldi" diye konuştu.

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