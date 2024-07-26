Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı

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Olay D-100 Karayolu Küçükçekmece Beylikdüzü istikametine saat 12.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Ş. yönetiminde seyir halindeki 34 BMK 773 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 BZ 5280 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrobüs yoluna savrulup seyir halindeki bir metrobüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mahmut Ş. sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle metrobüs saferleri bir süreliğine aksarken, sol şerit ise trafiğe kapatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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