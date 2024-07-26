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Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı

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#İstanbul#Kaza#Metrobüs
Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 14:37

Küçükçekmece D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir araca çarptıktan sonra metrobüs yoluna savrularak metrobüse de çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı

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Olay D-100 Karayolu Küçükçekmece Beylikdüzü istikametine saat 12.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Ş. yönetiminde seyir halindeki 34 BMK 773 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak 34 BZ 5280 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrobüs yoluna savrulup seyir halindeki bir metrobüse çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Mahmut Ş. sağlık ekipleri tarafından ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle metrobüs saferleri bir süreliğine aksarken, sol şerit ise trafiğe kapatıldı. Trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

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Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı

Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca sonra metrobüse çarptı

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#İstanbul#Kaza#Metrobüs

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