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Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

#Muğla#Kaza#Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi
Kontrolden çıkan otomobil 50 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Kürşat Ceylan’ın (50) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Menteşe’nin Kozağaç Mahallesinde meydana geldi. Kozağaç’tan Muğla yönüne gitmekte olan Durmuş Ali Pınar (49) yönetimindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen evli, 3 çocuk babası Pınar’ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kürşat Ceylan’ın (50) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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#Muğla#Kaza#Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi

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