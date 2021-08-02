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Gündem
Mehmet İNAN/DHA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 02:16 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

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Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

Bursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yayaların arasına daldı. Minibüsün 5 araca çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan Kuveytli turist Ahmed El Reşidi polis ekiplerine teslim oldu.

Kuveyt'ten Bursa'ya tatile gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanan minibüs özel bir otoparka girerek yayaların arasına daldı. Minibüs, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra dururken, sürücü panikle olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

8 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otopark görevlisi İdris Emir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı: 8 yaralı

POLİSE TESLİM OLDU

Kazanın ardından panikle yaya olarak olay yerinden kaçan minibüsün sürücüsü Ahmed El Reşidi, yaklaşık bir saat sonra 155'i arayarak teslim olmak istediğini belirtti. Reşidi, polis ekiplerince gözaltına alınarak Çekirge Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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