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Kontrolden çıkan kamyonet önce servis minibüsüne ardından çekiciye çarptı: Acı haber geldi

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#Trafik Kazası#Kamyonet#Servis Minibüsü
Kontrolden çıkan kamyonet önce servis minibüsüne ardından çekiciye çarptı: Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:47

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda kontrolden çıkan kamyonetin önce servis minibüsüne ardından da çekiciye çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Geçit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyreden Uğur Kaval idaresindeki 34 AF 4820 plakalı kamyonet aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce savrulan kamyonet önce aynı istikamette önünde seyreden İlker Demirci yönetimindeki 16 S 1101  plakalı servis minibüsüne ardından Ali Özcan’ın kullandığı 16 AOZ 056 plakalı çekiciye çarptı. Kazada servis minibüsünden yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü Uğur Kaval ile kamyonette bulunan Cemil Albayrak ve çekici sürücüsü Ali Özcan yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet önce servis minibüsüne ardından çekiciye çarptı: Acı haber geldi

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekini sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Cemil Albayrak’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Cemil Albayrak, Ali Özcan ve Uğur Kaval sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Cemil Albayrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Ali Özcan ve Uğur Kaval’ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kamyonet#Servis Minibüsü

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