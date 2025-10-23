Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü 3 yaralı

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 21:10

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin devrilip karşı şeride geçmesi sonucu otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Göksen (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen kamyonet, karşı şeride geçerek Salihli istikametine seyir halinde olan 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Göksen (39) ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ali Çoban (31) ve yolcu Fatma Çoban (33) hafif, Dilek Cengiz (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

