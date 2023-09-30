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Kontrolden çıkan cip, otomobilin üzerine düştü

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#Otomobil#Cip#Kaza
Kontrolden çıkan cip, otomobilin üzerine düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:24

Bursa’da kontrolden çıkan cip, bariyerleri aşarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. İlginç kazayı gören vatandaşlar olayı şaşkınlık içerisinde izledi. Pestile dönen park halindeki otomobilde şans eseri kimsenin olmaması faciayı önledi. Hava yastıkları patlayan cip sürücüsü hafif yaralandı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Ovaakça Mevkisi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aştı. Park halindeki otomobilin üzerine düşerek

duran cipi gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çevredekilerin şaşkınlıkla anlamaya çalıştığı kazada sürücü hafif yaralandı.
Park halinde pestile dönen otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#Otomobil#Cip#Kaza

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