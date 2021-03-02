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Gökhan KESKİNCİ - DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 04:05 | Son Güncelleme:

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ölü

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Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 2 ölü

Adana'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirmeyen 77 AAF 547 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarla kenarında ters dönen otomobilin içinde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki kadın ve isminin Hasan Tekdemir (22) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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