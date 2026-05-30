Kontrolden çıkan araç menfeze çarparak takla attı

#Trafik Kazası#Takla Atan Araç#Çorlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 06:53

Çorlu'da kontrolden çıkan araç menfeze çarparak takla attı. Kazada anne ve çocuğu yaralandı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne H.S. ile çocuğu A.A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Takla atan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

