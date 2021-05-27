Kontrol noktasında şehit oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Kirazlı Sanayi Bölgesi'nde uygulama noktası kurdu. Ekipler, önceki gece 02.30 sıralarında 31 ANU 43 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na (48) çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Emanetoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracın plakasından sürücünün Z.İ. (19) olduğu belirlendi. Z.İ., evine yapılan baskınla yakalandı. Olay sırasında Z.İ.’nin yanında bulunan S.Y. (18) ile S.İ. (17) de gözaltına aldı.

TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü´nün bulunduğu ortak bahçede dün öğle saatlerinde resmi tören yapıldı. Emanetoğlu, törenin ardından memleketi Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde toprağa verildi.

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