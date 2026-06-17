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Kontrol noktasında polise yakalandı | Ceza kesilen genç sürücü: Yapmayın böyle şeyler

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#Trafik Cezası#Araç Modifikasyonu#Polis Denetimi
Kontrol noktasında polise yakalandı | Ceza kesilen genç sürücü: Yapmayın böyle şeyler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 09:26

Aksaray’da aracına yaptığı abartı ışıklandırmayla polis çevirmesine takılan sürücü, üslubuyla polisi de gazetecileri de şaşırttı. Genç sürücü, "Yanlış yapıyorsak cezasını alıp susacağız" dedi.

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Olay, Tacin Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçilerle uygulama yapan Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden abartı ışık ile donatılmış 68 ABD 498 plakalı otomobili durdurdu.

Kontrol noktasında polise yakalandı | Ceza kesilen genç sürücü: Yapmayın böyle şeyler

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Fatih K. (26) isimli sürücünün aracında inceleme yapan trafik ekipleri ışıkların araç orijinali dışında yapıldığını tespit ederek sürücüye 5 bin 600 lira para cezası kesti. Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı. Yanlış yapıyorsak yapacak bir şey yok, cezasını alıp susacağız. Yapmayın yani böyle şeyler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. İnsanların da yapmaması gerekiyor. Bizde orijinaline çevireceğiz, pişmanım" dedi.

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İşlemlerin ardından sürücü denetim noktasından gönderildi.

Kontrol noktasında polise yakalandı | Ceza kesilen genç sürücü: Yapmayın böyle şeyler

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#Trafik Cezası#Araç Modifikasyonu#Polis Denetimi

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