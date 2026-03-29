Ehliyeti iptal edildi, 'Beni çekmeyin, avukatım' diye seslendi

#Trafik Denetimi#Alkol Kontrolü#Ehliyet İptali
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 09:11

Adana’da trafik polislerinin yaptığı denetimde 48 sürücüye toplam 674 bin TL idari para cezası kesildi. Yasal promilin üstünde alkollü çıkan ve ehliyeti iptal edilen kadın aday sürücü, ‘Beni çekmeyin, avukatım' diyerek görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı’nda alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurarak ehliyet kontrolü ve alkol muayenesinde bulundu. 

'BENİ ÇEKMEYİN, AVUKATIM'

Gerçekleştirilen denetimler sırasında bir kadın aday sürücü, alkol kontrolüne tabi tutuldu. Alkometreyi üfleyen sürücünün ölçümü, aday sürücüler için belirlenen 0,20 promil yasal sınırının üzerinde çıkarak ehliyeti iptal edildi. Ehliyeti iptal edilen kadın sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere “Beni çekmeyin, avukatım” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, plakasız şekilde trafikte seyreden ve denetime takılarak ceza uygulanan bir sürücü ise, plakasını yeni çıkarttığını ve taktırmak için henüz fırsat bulamadığını belirtti. 

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 214 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 5 sürücünün alkollü olduğu, 4 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 39 sürücünün ise çeşitli trafik ihlallerinde bulunduğu belirlendi. Sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanırken, 1 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 674 bin 431 TL idari para cezası kesildi. 

