Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu Adapazarı’ndan ilçeye gelen 2 otomobilde uyuşturucu madde ve silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, otomobilleri Adapazarı karayolunda bulunan kontrol noktasında durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 10 gram metamfetamin ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Ekipler, araçlarda bulunan N.T., B.B., B.Ş., A.B., ve B.K.'yi gözaltına aldı.