Konteynerden okul sıralarına

Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:00

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından ağır hasar görerek yıkılan Özbuğday Ortaokulu’nun öğrencileri, 2 yıldır eğitimlerine konteynerde devam ediyordu.

GSD Eğitim Vakfı tarafından eski Başbakan Mesut Yılmaz adına yaptırılan modern ortaokul binası tamamlanarak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıldı. Eski okulun bulunduğu alanın üzerine yeni okul inşaatına GSD Eğitim Vakfı tarafından 1 Haziran 2024’te başlandı. Adı A. Mesut Yılmaz Ortaokulu olarak belirlenen bina; 4 katlı, 32 derslikli, 8 branş atölyesi ve laboratuvarı, 3 idare odası, 1 öğretmenler odası, 2 rehberlik odası ve kütüphanesiyle çağdaş eğitim sunacak şekilde tasarlandı. GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz, “Hatay Mesut Yılmaz Okulu öğrencileri Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçisi olacak ve ona olan minnet borçlarını yine onun açtığı aydınlık yolda yürüyerek ödeyecekler. Onların da kalbi Mesut Yılmaz gibi  vatan için çarpacak” dedi.

