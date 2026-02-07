"Konteynerde kalana kimse laf etmesin"

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depreminin 3’üncü yıldönümünde ikinci depremin yaşandığı saatte Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde basın açıklaması yaptı. “Hayatını kaybeden 53 bin 537 canımızın yakınlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle büyük bir acıyı yaşatmasın” diyen Özel şöyle devam etti:

KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN

“Bu kayıplardan ders çıkarmak için bir rakam vermek gerekir ki bu hepimizin kulağına küpe olsun. 1999’da yaşanan depremle bu deprem arasında hiç şüphe yok ki depremin şiddeti de çok benzer, yaratacağı kayıp da çok benzer. Bu depremde biz 53 bin 537 kişi kaybettik. 99 depreminde de 15 bin kişi kaybedildi. 99 depremi ile bu deprem arasındaki fark; ordu 99 depreminde günün ilk ışıklarıyla birlikte çıktı, arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Bu depremde ise ordu üç gün boyunca tam teçhizat emir bekledi. O günkü depremde ordunun kurtardığı hayat sayısı 10 bin 600. Adı belli, TC’si belli, hangi enkazdan çıkarılıp, hangi hastaneye teslim edildiği belli.

Haberin Devamı

270 BİN KİŞİ KONTEYNERDE

(Deprem konutları) Birinci yıl sonunda evlerin yüzde 2’si, ikinci yıl sonunda sadece yüzde 30’u ve bugün yüzde 70’i tamamlanabildi. Üç yıl sonra Malatya’da 67 bin kişinin, Türkiye’de 270 bin kişinin, Hatay’da 120 bin kişinin konteynerde yaşamasını kabul etmiyoruz. Konteyner bir mecburiyet. Kim için mecburiyet? Hala evi bitmeyenler için, kiracılar için mecburiyet. Çünkü bir düzen içinde kira ile oturan ve geçimi ona göre olan insanlar evini kaybetti, eşyasını, işini kaybetti.

BİR GÜN DE SEN KAL

Konteynerde kalana saldırıyorlar. ‘Rahata alıştınız, bedavaya alıştınız. Elektrik bedava, su bedava.’ Ya bir gün de sen kal bakalım o konteynerde. Ben deprem döneminde birkaç gece geçirdim, ben birkaç ayı tahayyül edemiyorum. ‘Konteyner konforu’ diye bir laf icat etti iktidar medyası. Olacak söz değildir. Hiç kimse konteynerde kalanlara laf söylemesin, onların sorunlarını çözsünler. Elektriğini kesmekle, suyunu kesmekle, sokağa atmakla, tehdit etmekle bu işler olmuyor. Biz burada doğru yapılana ‘doğru’ diyoruz, yanlış yapılana ‘yanlış’ diyoruz.

Haberin Devamı

AK PARTİLİ BAŞKANI ARADIM

Sabah Gölbaşı’nda CHP’li olmayan üç belediyeye ağız dolusu teşekkür ettim ben. Gölbaşı’na yaptığı katkılardan dolayı. Hatay Samandağ’da, Uşak Belediyesi o kadar canla başla çalışıyordu ki o zaman AK Parti’deydi. AK Partili belediye başkanını aradım, şaşırdı önce. Dedim ‘Samandağ’da yemek dağıtıyorsunuz başkanım.’ ‘Dağıtamaz mıyız?’ dedi. Dedim ‘Olur mu başkanım, Allah senden bin kere razı olsun. Teşekkür için aradım seni’ dedim.”

KONUTLARDAN PARA ALINMASIN

- CHP Lideri Özel hükümete seslenirken iki öneride bulundu: “Birincisi; evleri alırken boş senet imzalatıyorlar. Bu suç. Kimse ne para ödeyeceğini bilmeden bir şeye imza atmak zorunda değildir. Faiz kısmının sıfır olması lazım. Sıfır yazanın evrakını kabul etmiyorlar. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan) Bir beklentim var. Bir; ‘Dükkanlar dahil, rezerv alan dahil, köy evleri dahil hiç faiz almayacağız’ de, bunu söyle. Çünkü faiz hanesinden korkuyor millet. Ben fazlasını söylüyorum. Eğer bunu söylerse bugün akşam bültenine yetişecek, ağız dolusu teşekkür edeceğim Tayyip Bey’e. Şu deprem konutlarından para almayacağını ilan et. Bu deprem konutlarına boş senet işinden falan vazgeç. Deprem konutlarının parasını aldık zaten. 50 milyar dolar bağıştan toplandı, 6 milyar dolar yurt dışı bağışlardan toplandı. Fazla vergilerden 16 milyar dolar toplandı. Toplam 71.5 milyar dolar para toplandı.