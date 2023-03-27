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Konteynerde ikinci bahar

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Konteyner#Aşk
Konteynerde ikinci bahar
Seda TürkoğluLevent KULU
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Depreme İskenderun’da yakalanan ve evleri hasarlı olan Aysel-Arif Ateş çifti, konteynerkentte ikinci baharını yaşıyor. 13 yıldır evli olan çift, bu zorlu süreci beraber atlatmaya çalışıyor. Ateş çiftinin aşkı, konteynerkentin de dilinde.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde yaralar sarılmaya devam ediyor. İskenderun’da yaşayan Aysel-Arif Ateş çifti de bu zorlu süreci TURKON’un tahsis ettiği konteynerkentte beraber atlatmaya çalışıyor. Evleri hasarlı olan ve 13 yıldır evli olan çift konteynerkentte ikinci baharını yaşıyor. 59 yaşındaki Aysel Ateş, 86 yaşındaki eşine adeta bebek gibi bakıyor. “Allah Arif Bey’i başımdan eksik etmesin, ömür boyu usanmadan ona bakarım” diye konuşuyor. İkili sabah birlikte kalkıyor. Kahvaltı ve ardından öğle yemeği yiyor. 15.30’da kahve saati. Akşam çay ve meyve ile kapanış yapıyorlar. Aysel Hanım, “Kimsemiz kalmadı, ikimiz baş başayız. Diyorum ki Arif Bey’e, ‘Ölmezsem akşam çayı demlerim.’ Onun duası ile ayaktayım” diye konuşuyor.

İSKENDERUN’UN EN ÜNLÜ FOTOĞRAFÇISIYDI

Şimdilerde yürümekle ilgili sıkıntı çeken ancak akıl ve ruh sağlığı yerinde olan Arif Ateş, Kore Savaşı sonrası bir yıl Türkiye’de bir yıl da Kore’de askerlik yapmış. Kore’deyken fotoğrafçılık öğrenmiş ve daha sonra İskenderun’un ünlü stüdyosu Fotopan’ı kurmuş. Haber için kendisini ziyaret etmemize çok sevinerek “Çok sıkılıyordum, iyi ki geldiniz” diyerek başlıyor anılarını anlatmaya: “Kore’de ambulans şoförüydüm. Orada bir fotoğrafçıyla tanıştım ve samimi olduk. Daha sonra ondan fotoğrafçılık öğrendim. Türkiye’ye gelmeden önce Japonya’dan bir fotoğraf makinesi aldım. Çok kaliteli ve dönemin şartlarındaki en iyi makineydi. İskenderun’da öyle bir makine yoktu. Askerden geldikten sonra fotoğrafçılığa başladım. İskenderun’daki ünlü Fotopan’ı da kurdum ve elden ayaktan düşene kadar da işlettim. Hatta sonra çocuklarım ve torunlarım da fotoğrafçı oldu.”

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Konteynerde ikinci bahar


‘MESLEKTAŞIM’

Fotomuhabiri arkadaşım Levent Kulu’ya kullandığı makineyi soran ve fotoğrafçılık alanındaki yeni teknolojiler hakkında bilgi alan Arif Amca, Levent’e “Meslektaşız” diyor. Daha sonra eşi Aysel Hanım ile birlikte, hiçbir yönlendirme olmadan tıpkı stüdyo günlerindeki gibi poz veriyorlar. Levent de basıyor deklanşöre. “Depremden sonraki süreçte sağ olsun askerler bana ayrı bir ilgi ve alaka gösterdiler” diyen Arif Ateş, “Hâlâ da çok yakından ilgileniyorlar. Beni duşa ve lavaboya taşıyorlar. Allah eşimden de razı olsun. Birlikte bu süreci atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Arif Bey ilk eşini kaybedince Aysel Hanım ile evlenmiş. Çift 13 yıldır evli ve birbirine ilk günkü gibi âşık. Bana Karadeniz seyahatlerinden fotoğraflarını gösteriyorlar. İşler düzelince yeniden gezme hayalleri kurduklarını da ekliyorlar. İkinci baharını konteynerkentte geçirmek zorunda kalan çifte, kent sakinlerinden de destek büyük. Kimi Aysel Hanım’a ayakkabı ve giyecek getiriyor, kimi Arif Amca’ya yemek getiriyor. Hoş sohbetleri için çaya-kahveye misafirleri de çok.

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#Deprem#Konteyner#Aşk

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