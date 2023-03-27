Konteynerde ikinci bahar

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde yaralar sarılmaya devam ediyor. İskenderun’da yaşayan Aysel-Arif Ateş çifti de bu zorlu süreci TURKON’un tahsis ettiği konteynerkentte beraber atlatmaya çalışıyor. Evleri hasarlı olan ve 13 yıldır evli olan çift konteynerkentte ikinci baharını yaşıyor. 59 yaşındaki Aysel Ateş, 86 yaşındaki eşine adeta bebek gibi bakıyor. “Allah Arif Bey’i başımdan eksik etmesin, ömür boyu usanmadan ona bakarım” diye konuşuyor. İkili sabah birlikte kalkıyor. Kahvaltı ve ardından öğle yemeği yiyor. 15.30’da kahve saati. Akşam çay ve meyve ile kapanış yapıyorlar. Aysel Hanım, “Kimsemiz kalmadı, ikimiz baş başayız. Diyorum ki Arif Bey’e, ‘Ölmezsem akşam çayı demlerim.’ Onun duası ile ayaktayım” diye konuşuyor.



İSKENDERUN’UN EN ÜNLÜ FOTOĞRAFÇISIYDI



Şimdilerde yürümekle ilgili sıkıntı çeken ancak akıl ve ruh sağlığı yerinde olan Arif Ateş, Kore Savaşı sonrası bir yıl Türkiye’de bir yıl da Kore’de askerlik yapmış. Kore’deyken fotoğrafçılık öğrenmiş ve daha sonra İskenderun’un ünlü stüdyosu Fotopan’ı kurmuş. Haber için kendisini ziyaret etmemize çok sevinerek “Çok sıkılıyordum, iyi ki geldiniz” diyerek başlıyor anılarını anlatmaya: “Kore’de ambulans şoförüydüm. Orada bir fotoğrafçıyla tanıştım ve samimi olduk. Daha sonra ondan fotoğrafçılık öğrendim. Türkiye’ye gelmeden önce Japonya’dan bir fotoğraf makinesi aldım. Çok kaliteli ve dönemin şartlarındaki en iyi makineydi. İskenderun’da öyle bir makine yoktu. Askerden geldikten sonra fotoğrafçılığa başladım. İskenderun’daki ünlü Fotopan’ı da kurdum ve elden ayaktan düşene kadar da işlettim. Hatta sonra çocuklarım ve torunlarım da fotoğrafçı oldu.”

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