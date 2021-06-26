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Gündem
Cihan TEKER/KOCAELÄ°, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 26.06.2021 - 17:52 | Son GÃ¼ncelleme:

Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düÅŸtü

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Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düÅŸtü

Kocaeli'ninÂ KÃ¶rfez ilÃ§esinde,Â kontrolden Ã§Ä±kÄ±p, savrulanÂ TIR'da yÃ¼klÃ¼Â konteyner,Â D-100 yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼. Tek ÅŸerit,Â kapanÄ±rken,Â konteynerinÂ Ã§ekiciyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.Â

Kaza, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, D-100 yolunun KÃ¶rfez ilÃ§esiÂ HerekeÂ mevkisinde meydana geldi. YaÅŸar Kara'nÄ±n (52) kullandÄ±ÄŸÄ± TIR, kontrolden Ã§Ä±kÄ±p, savrulurken, Ã¼zerinde yÃ¼klÃ¼Â konteyner ise yola dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek ÅŸeridi,Â trafiÄŸe kapanÄ±rken, uzun araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Ä°hbarla gelen ekip,Â konteyneriÂ Ã§ekiciyle yoldan kaldÄ±rÄ±nca ulaÅŸÄ±m da normale dÃ¶ndÃ¼.Â 

Konteyner, savrulan TIRdan D-100 yoluna dÃ¼ÅŸtÃ¼

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