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Konteyner kentten gelin çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Konteyner Kent#Deprem
Konteyner kentten gelin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 10:29

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Kılınç ailesinin de evi yıkıldı. Ailenin 8 ay önce nişanlanan kızı Sultan Büşra Kılınç'ın (23) çeyizi de enkaz altında kaldı. Aile, konteyner kente yerleştirildi. Bu sırada, Sultan Büşra'nın enkaz altında kalan çeyizi bir hayırsever tarafından alındı. Sultan Büşra Kılınç, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Kılınç, evi yerine konteyner kentten gelinliği ile çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 8 ay önce nişanlanan Sultan Büşra Kılınç, düğün hazırlıkları yaptığı günlerde, ailesiyle birlikte depreme yakalandı. Kılınç ailesinin evi yıkılırken, Sultan Büşra'nın çeyizi de enkaz altında kaldı.

Konteyner kentten gelin çıktı

Kılınç ailesi, önce çadır kente ardından Fatih Mahallesi’ndeki konteyner kente yerleştirildi. Bu süreçte Sultan Büşra ve nişanlısı Fatih Çelik yeniden düğün hazırlıklarına başladı. Bunu duyan bir hayırsever, Sultan Büşra Kılınç'ın tüm çeyiz masraflarını karşıladı. Düğün günü geldiğinde ise Sultan Büşra, evi yerine konteyner kentten gelinliğiyle çıktı. Gelin ve damat, konteyner kentte alkışlar arasında nikah salonuna hareket etti.

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Konteyner kentten gelin çıktı

'BURUK MUTLULUK YAŞIYORUZ'

Kızının gelinliğiyle evi yerine, konteyner kentten çıkmasının kendilerinde buruk bir mutluluk yarattığını söyleyen Hüseyin Kılınç, “Kızımın düğün hazırlıklarını yaptığımız dönemde yaşadığımız deprem ile evimiz yıkıldı. Kızımın çeyizleri enkaz altında kaldı. Yeniden düğün tarihi belirledik. Bunu duyan bir hayırsever sağ olsun tüm çeyizleri yeniden aldı. Kızımı beyaz gelinliğiyle konteynerde gelin etmenin buruk mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir ömür mutlu olsunlar" dedi.

Konteyner kentten gelin çıktı

Konteyner kentten gelin çıktı

 

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#Gaziantep#Konteyner Kent#Deprem

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