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Konteyner kentlerde sosyal hayatı iyileştirme çalışması

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#Deprem#AFAD#GAZİANTEP
Konteyner kentlerde sosyal hayatı iyileştirme çalışması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 12:14

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentlerde depremzedeler için sosyal çalışmalar yapıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkıma uğrayan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentlerde depremzedelere gıda, sosyal market, giyim, kuaför, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescit gibi hizmetler sunuldu. Geçici yaşam alanlarına, depremden etkilenenlerin, yaşanan travmayı atlatabilmesi için psikososyal destek merkezleri, öğrencilerin eğitiminin aksamaması için ise psikolojik danışman desteği bulunan anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve bilim çadırları kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Saha Koordinatörü Serdar Genç, depremin travmatik etkilerinin çocuklar tarafından daha çok hissedildiğini belirterek, "Travmatik yaşantıdan sonra çocukların kaygı düzeyinin normalleşmesi, korkularının azaltılması için çocuğun dili oyundur; oyunlarla, çocuklarla birlikte etkinlik yapıyoruz" dedi.

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Bilim çadırında görevli Türkiye Teknoloji Vakfı Gaziantep Sorumlusu Yağmur Erbay ise yürütülen çalışmaların normalde 6-14 yaş arası çocuklarda farkındalık oluşturmak için yapılan atölyeler olduğunu ifade ederek, "Şimdi burada da depremden dolayı çadır kentte de matematik, teknoloji, uzay ve havacılık, doğa gibi atölyelerin çocuklarla birlikte etkinliklerini yapıyoruz" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

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#Deprem#AFAD#GAZİANTEP

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