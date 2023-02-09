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Konteyner kent çalışmaları başladı

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#Fuat Oktay#Deprem#Barınma Ve Beslenme
Konteyner kent çalışmaları başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün çalışmalar hakkında farklı zamanlarda açıklamalarda bulundu.

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Oktay yaptığı açıklamalarda şu bilgileri verdi: “Enkazdan kurtarılan sayımız 8 bin civarında. Sahada görevli sayısı 103 bin 800’dür. 3 bin 251 yurtdışından gelen ekipler vardı. 2 bin 400 civarında ilave ekip ekipmanları ile gelecek. İş makinası sayısı 5 bin 531’dir. Vinç sayısı 900’ü geçmiş durumda. Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana Havalimanımız lojistik konusunda işimizi büyük ölçüde hızlandırdı. 36’yı bulan helikopterimizle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KAPALI YOL KALMADI

Yurtlarda ve Gençlik Merkezleri’nde 401 bin 880 kişinin barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Çadır kentlerimiz afet bölgelerinde kuruluyor. An itibarıyla 1 milyona yakın battaniye sahada. 100 bin çadırı sahaya dağıtmış durumdayız. Yollar neredeyse tamamen açılmış durumda. Konteyner kent kurma çalışmalarına başladık.

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1400 JENERATÖR

Arızalı 6 trafomuzdan 3’ünün bakımı tamamlandı. 1400 civarında jeneratör sahaya ulaşmış durumda. 151 tanker yollardaydı. Ek olarak 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı.

Elektrikle ilgili yaşadığımız sorunlar vardı. Bunlar hemen hemen tamamen çözülmüş durumda. Tüm afet bölgelerine kontrollü şekilde enerjiyi verebilecek durumdayız ve veriyoruz.

Afedzelerin başka bölgeye nakilleri için 10 bölgede yerler belirledik. Geçici barınma merkezlerinde kalmak istiyorum derse oranın kapısına kadar götüreceğiz. Gittiği ilde de ilgili ilin valileri onlar da talimatlandırılmış durumda.”

 

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#Fuat Oktay#Deprem#Barınma Ve Beslenme

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