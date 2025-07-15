Konteyner dÃ¼ÅŸtÃ¼, 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

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Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Kaza, saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda D-100 kara yolunun DilovasÄ± RampasÄ± mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalÄ± otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalÄ± TIR, Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle savrulan TIRâ€™Ä±n dorsesindeki konteyner dÃ¼ÅŸtÃ¼, 34 DKT 578 plakalÄ± otomobil dorsenin altÄ±nda kalarak demir yÄ±ÄŸÄ±nÄ± haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Can pazarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kazada Ã§evredekilerin 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ne ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri yÃ¶nlendirildi. TIRâ€™Ä±n dorsesindeki konteynerin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sinan Demir ile Okan Demirâ€™in kaza yerinde, araÃ§taki Ramazan Budak, Ãœmit Adsay ile Muhammet Zenginâ€™in ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne sevk edilen TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Åžahin KarakaÅŸâ€™Ä±n tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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