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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi

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Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
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Eskişehir'de kontak bölümünde çıkan alevle yanan park halindeki hafif ticari araç kullanılamayacak hale geldi

Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokakta meydana geldi. Burada park halinde olan 16 LAC 55 plakalı hafif ticari araçta kontak kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Ekiplerin soğutma çalışmalarından sonra yanan araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan yangının sadece maddi hasarla atlatılması, alevlerin yanan aracın yanındaki ev ve diğer araçlara sıçramaması sevindirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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