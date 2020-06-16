Konsültasyon ne demek? Konsültasyon nedir? Konsültasyon TDK kelime anlamı

Konsültasyon kelimesi Fransızca kökenli bir sözcüktür. Özellikle tıbbi bir terim olduğu için farklı bir kelimeye gerek olmadan bu sözcük doğrudan Türkçeye yerleşmiştir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman konsültasyon sözüne karşılık olarak, ‘Bir hastalığa birkaç hekimin bir arada teşhis koyması’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.

Konsültasyon Ne Demek?

Konsültasyon kelimesi hem insanlar hem de hayvanlar için ele alınan bir terim olarak öne çıkıyor. Yani doktorların kullanması ile beraber veterinerler de amaca uygun değerlendirmektedir. Genelde ortak bir anlam taşısa da iki değişik ifade üzerinden tabir etmek mümkündür.

- Bir hastalık konusunda birkaç hekimin bir araya gelerek teşhis koyması,

- Hastalığın hikayesinin belirlenmesi amacıyla hekim ile hasta arasında geçen görüşme, danışma

İlk anlama ele alınırsa bu durum insanlar ile beraber hayvanlar içinde gerekli teşhis ve tedavi konusunda değerlendirildiği söylenebilir.

Konsültasyon Nedir?

Konsültasyon tıbbi bir terimdir. Daha çok tıp dünyasında kullanılması ile beraber TDK üzerine ele alındığı zaman, birden fazla doktorun bir araya gelerek herhangi bir hastalık konusunda karar vermesi şeklinde ifade etmek mümkün. Amaca uygun farklı yerlerde kullanabilir; karşınıza bu kelime çıktığı zaman anlamı üzerinden cümleyi idrak edebilirsiniz.