MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla kapatıldı’
GeriGündem ‘Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla kapatıldı’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla kapatıldı’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla kapatıldı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve özetle şunları söyledi:

“İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır. İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, Hakanımız Fatih’in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur.”

AZERBAYCAN OKULU REDDETTİ

Bahçeli MHP’nin Şuşa kentine yaptırmak istediği okulun Azerbaycan yönetimi tarafından reddedildiğini de şu sözlerle açıkladı: “Şuşa’ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa’ya yaptıracağı okul projesinden vazgeçmiştir. Kardeşlerimizden toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi