‘Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla kapatıldı’

“İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır. İstanbul, fethimizin düşmeyecek şehri, Hakanımız Fatih’in dev emanetidir. Konstantinopolis sayfası şehit kanıyla mühürlenip kapatılalı 568 yıl olmuştur.”

AZERBAYCAN OKULU REDDETTİ

Bahçeli MHP’nin Şuşa kentine yaptırmak istediği okulun Azerbaycan yönetimi tarafından reddedildiğini de şu sözlerle açıkladı: “Şuşa’ya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın girişimiyle dokuz derslikli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik. Ancak Azerbaycan yönetimi, bizim bu projemizi uygun görmedi. Milliyetçi Hareket Partisi Şuşa’ya yaptıracağı okul projesinden vazgeçmiştir. Kardeşlerimizden toplanan paralar da gecikmeksizin ve aynısıyla iade edilecektir.”

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