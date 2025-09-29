Konstantin’in sikkeleri eve döndü

Haberin Devamı

ABD’de 2015 yılında ele geçirilen İmparator Maximianus, 1’inci Constantinus, 2’nci Constantinus ve Arcadius dönemine ait 83 sikke, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi’nin işbirliğiyle Türkiye’ye getirildi.

ABD TESLİM ETTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara’daki Cumhuriyet Müzesi’nde düzenlenen törenle, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler’den sikkeleri teslim aldı. Bakan Yardımcısı Yazgı, 2021 yılında ABD ile imzalanan ikili anlaşmanın Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik işbirliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgulayarak, “Bugün gerçekleştirilen bu iade ise söz konusu anlaşmanın ne kadar etkin ve başarıyla uygulandığının bir diğer somut göstergesidir.

ANADOLU’DA BASILDI

Söz konusu 83 sikke, Roma İmparatorluğu’nun 3’üncü ve 4’üncü yüzyıllarında Anadolu’daki darphanelerde basılmış, dönemin siyasi ve askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan kıymetli kültür varlıklarımızdır. ” dedi. Yazgı, 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserin ülkeye dönüşünün sağlandığını da kaydetti. ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler de iade töreninin ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu söyledi.