'Konsoloslukları bilgi paylaşımı yapmadan kapattılar'

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Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre’nin İstanbul’daki başkonsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle kapatmasının ardından aralarında bu ülkelerin de bulunduğu dokuz büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı. Ankara’nın tepkileri dün de sert açıklamalarla devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda özetle şöyle konuştu:

ABD BÜYÜKELÇİSİ'NE: ÇOK NET SÖYLÜYORUM

“Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin, 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım', dertleri budur. Diğer büyükelçileri toplar 'fıs fıs fıs', onlara akıl vermeye çalışır. Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık.”





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Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, Avrupa’ya şöyle seslendi: “Hem terörist yetiştireceksiniz hem Suriye- Irak bölgesine göndereceksiniz, adamı orada yakalıyoruz, ‘Sana gönderelim, bu senin adamın’ diyoruz. Utanmazlığın bir boyutu da şu, adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyor. ‘Bu benim vatandaşım değil’ diyor. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca da onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar. 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı da sınırdışı ettik.”

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3.5 MİLYON SURİYELİ

Türkiye’de 3 milyon 506 bin 784 Suriyeli olduğunu açıklayan Soylu, şu bilgileri verdi: “2018’den bu yana bu sayıda yeni doğumlar dahil ciddi artış olmadı. 5 yıldır sayı, bunu tüm Türkiye’ye bir kez daha anlatmak istiyorum, 3 milyon 500 bin bandındadır. 2011’den itibaren toplam 850 bin yeni doğum olmasına rağmen 3.5 milyon. Bunun yanı sıra 1 milyon 350 bin civarında ikâmetli yabancı var. Bunların ikâmet izin süresi bittiğinde doğal olarak dönüyorlar.”

‘MAKSATLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile İstanbul’da ortak basın toplantısında, konsoloslukların kapatılması konusunda şunları söyledi: “Büyükelçilikler kapatmaların, ‘Terör tehdidi’ dolayısıyla olduğunu söylüyorlar. Bir terör tehdidi varsa hele müttefik bir ülkedeyse bu terör tehdidinin neden kaynaklı olduğunu bize söylemeleri lazım, doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları. İçişleri Bakanlığı’na ve MİT’e soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada ‘Türkiye istikrarsız, Türkiye’de terör tehdidi var’ imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Türkiye’yi, AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz.”

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SİZ DE KATILIN DEDİLER, BİLİYORUZ

Bazı ülkelerin diğerlerine de bu kapatma eylemine ‘Siz de katılın’ dediğini biliyoruz. Biz de gerekli uyarıları yaptık, bundan sonra belge ve bilgi sunmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır. Bu mesajı da kendilerine ilettik.”

ZIRHLI KORUMA







Konsolosluk kapatmalar ABD Büyükelçiliği’nin, İsveç’te başlayan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine de yayılan Kuran yakma olayına misilleme olabileceği hakkında 27 Ocak’ta vatandaşlarını yabancıların sıklıkla gittikleri yerler ve ibadet yerlerinden uzak durmaya çağırmasıyla başladı. Çağrı sonrası bazı Avrupa ülkeleri de benzer açıklamalar yaptı ve İstanbul’da özellikle Beyoğlu Taksim civarında bulunan konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve Belçika konsoloslukları dün de kapılarını açmadı. İstanbul Emniyeti de konsoloslukların kapanma kararının ardından konsolosluklarda üst seviye önlem aldı. Konsolosluk binaları güvenlik çemberine alınırken, konsolosluk binalarının önüne akrep adı verilen zırhlı araçlan konuşlandırıldı.



