Konsolosluk kapatmalarda elçiliklere tepki

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İstanbul’da Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre Başkonsolosluğu’nun ‘güvenlik’ gerekçesiyle kapatılmasına Türkiye’den sert tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:



PSİKOLOJİK HARP EŞİĞİNDELER



“İsveç’te, Danimarka’da ve Hollanda’da kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yönelik meşum menfur saldırılar oldu. Bunu demokrasi ve özgürlük olarak nitelendirdiler. Bütün bunları yaparken de hem kendileri yaptılar hem kendileri tahrik ettiler hem kendileri izin verdiler. Onun akabinde de altını çizerek söylüyorum; büyükelçilerin Türkiye’ye karşı yaptığı deklarasyonda, hangi büyükelçi, bu deklarasyonun imzalanmasını salık vermişse, Türkiye’de üç dört gündür bir DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin ve aynı zamanda bazı ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya koyarak, bir kuruma ilettiği bir istihbari notla, diğer büyükelçiliklere de ‘Biz kapatıyoruz siz de kapatın’ telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz, 51.5 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Bu çok açık ve nettir.”

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Soylu terör örgütü DEAŞ’la mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi: “2023 yılında DEAŞ’a karşı şu ana kadar 60 operasyon gerçekleştirdik. 95 kişi gözaltına alındı. 2022 yılındaysa 1042 operasyonda 1981 kişi gözaltına alındı. 600’den fazla kişi de tutuklandı. 2022 yılında 130 bin 981’i kırsal, 3 bin 732’si şehir olmak üzere toplam 134 bin 713 operasyon gerçekleştirildi. 8 bin 410 gözaltı işlemi yapıldı. Sadece son 5 yılda 1126 DEAŞ’lı Avrupa’ya gönderildi. Siz kendi ülkenize ait pasaportlu bu DEAŞ’lıları ne yaptınız? Ülkeye giriş yasağı koyduğumuz Avrupa menşeili 10 bin 355 yabancı terörist savaşçı şu anda sizin ülkelerinizde ne yapıyor? DEAŞ’ın sahibi kimdir? El Kaide’yi Amerika’nın kendisi imal etmiştir.”

YABANCI İSTİHBARAT ELEMANI BİLGİ VERMİŞ

Soylu bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin “İşin hikâyesi şudur” dedi:



“Farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı Türkiye’de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş, elemanlık teklif ettikleriyle birlikte birkaç gezinti gerçekleşmiş, ardından Türkiye’yi bu istihbarat elemanı terk etmiş. Bu istihbarat elemanı sonuç alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış, ondan sonra da Türkiye’de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye’ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

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KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor. Yani istedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye’ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler, şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye’ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.”

TÜRKİYE’Yİ YIPRATMAYA DÖNÜK AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’de bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmasına tepki gösterdi. Ömer Çelik, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

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“Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.”

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PİERRE LOTİ’DE EĞİTİME ARA

İSTANBUL’daki Pierre Loti Fransız Lisesi’nin Beyoğlu yerleşkesi güvenlik gerekçesiyle dün ve bugün eğitime ara verdi. Velilere gönderilen bilgilendirme mesajında, “Mevcut güvenlik bağlamında ve diplomatik merciler ile bağlantılı olarak, Beyoğlu yerleşkesi 2-3 Şubat günleri kapalı olacaktır. Kontrolümüz dışındaki bu rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi. Pierre Loti Fransız Lisesi, eğitimini Fransa Eğitim Bakanlığı takvimine göre sürdürüyor. (Eğitim SERVİSİ)





9 ÜLKENİN ELÇİLERİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

İSTANBUL’daki Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre Başkonsolosluklarının “güvenlik” gerekçesiyle kapatılması üzerine bu ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.



Edinilen bilgiye göre, bakanlığa; ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın büyükelçileri çağrıldı. Konuya ilişkin tepki aktarılarak Türkiye’de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı.



Öte yandan toplantının ve yaşanan sürecin perde arkasına Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ulaştı. Toplantıda büyükelçilere, zorunluluk olmadığı ancak müttefiklik hukuku gereği yapılması gerekenler hatırlatıldı. Bir bilginiz varsa bizimle paylaşın denildi. Konsoloslukların kapatılmasına giden süreçte ABD’nin yayınladığı uyarının istihbaratı ise başka bir ülkeden geliyor. ABD istihbaratın ardından Hollanda Büyükelçiliği’nden konsolosluğun kapatılmasını istiyor. Hollanda Büyükelçiliği de diğer büyükelçiliklerle temasa geçerek konsoloslukların kapatılmasını sağlıyor.

ABD DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE ARAŞTIRIYOR

ABD’nin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayınlamasından sonra İstanbul’daki bazı ülke konsolosluklarının geçici olarak kapatılması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e de basın brifingi sırasında soruldu. Patel şu yanıtı verdi:

“Başkonsolosluğumuz açık. ABD’nin Türkiye misyonu; yabancı uyrukluların yoğun olduğu bölgelerde, özellikle belirli mahallelere, ibadethanelere ve diplomatik misyonlara teröristlerin olası saldırıları konusunda bu ülkedeki Amerikan vatandaşlarını bilgilendirmek üzere bir güvenlik uyarısı yayınladı. Türk makamları bu konuyu araştırıyor.”