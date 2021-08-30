Konsol çetesi çökertildi

İstanbul’daki bir hırsızlık çetesi Bayrampaşa, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Arnavutköy, Bakırköy ve Sultangazi’de lüks araçlara girerek konsol ve vites mekanizmalarını çaldı. Polis ekipleri, yakın dönemde 32 araca girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerini belirlemek için kamera görüntüleri üzerinden çalışma yürüttü. Yapılan tespitlerin ardından eşzamanlı operasyon başlatıldı. 67 suç kaydı olan Barış M., 40 suç kaydı olan Gül U., 1 suç kaydı olan Uğurcan A., 6 suç kaydı olan Tarık D., 57 suç kaydı olan Can G., 37 suç kaydı olan Doğuş K. ve 53 suç kaydı olan Murat U. gözaltına alındı. Çetenin çaldığı konsol ve vites mekanizmalarını internet siteleri ya da oto sanayi sitelerinde yarı fiyatına sattıkları anlaşıldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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